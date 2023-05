João Pedro Sousa garantiu, em conferência de imprensa, que, independentemente de os objetivos já estarem alcançados, a equipa famalicense quer alcançar a vitória e tentar subir mais na classificação.

"Independentemente da altura da época, são duas equipas que procuram a vitória, procuram jogar um jogo muito ofensivo, procuram jogar virado para a baliza adversária. O que queremos é jogar bem, tentar sempre ganhar, o nosso adversário da mesma forma. A perspetiva é um jogo competitivo e bom", salientou.

O técnico acrescentou que os famalicenses gastavam "muito de terminar num lugar mais acima" do que o oitavo em que estão atualmente.

"Mas aquilo que depende de nós é ir para o jogo com o intuito de o vencer e vamos atacar o jogo com esse objetivo", referiu.

O treinador da equipa de Famalicão deu uma nota positiva à época que está prestes a terminar, depois de ter sido alcançado o principal objetivo que era a manutenção, embora se tenha revelado "triste" por considerar que a equipa poderia chegar mais longe.

"Faço a análise dentro de duas perspetivas. A primeira era um objetivo que era muito importante e fundamental para o crescimento do clube que era a manutenção na I Liga e isso foi conseguido em março. A outra perspetiva é que eu tinha de fazer mais, com estes jogadores não fico satisfeito com um 7º lugar. A qualidade que eles têm, quer individualmente, quer coletivamente, deixa-me mesmo muito insatisfeito e muito triste por a época terminar" frisou o treinador.

João Pedro Sousa lembrou ainda os vários momentos da época, nomeadamente as meias-finais da Taça de Portugal, frente ao FC Porto.

"O futebol é muito complexo, não é como nós queremos. E as coisas, por uma determinada coisa ou outra, não acontecem como queremos. Basta vermos que o ciclo de resultados mais negativo da nossa equipa, que incluiu a meia-final da Taça de Portugal. Tenho claro que foi o melhor momento da nossa equipa. E que é um facto que em termos pontuais foi o pior do ano. Por isso é que o futebol é tão bonito, por estas questões tão imprevisíveis", referiu.

Alexandre Penetra também fez a antevisão da partida e perspetivou um encontro "complicado" com um adversário com bastante "qualidade".

Apesar de o Famalicão já não poder lutar por lugar europeu, o central garantiu que a equipa vai tentar fazer a melhor classificação possível, tentando, por isso, chegar ao sétimo lugar.

O Famalicão, oitavo classificado, com 43 pontos, desloca-se este sábado, às 19:00 horas, a Vila do Conde, para defrontar o Rio Ave, em 12.º posto, com 39, numa partida da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Carlos Macedo, da associação de Braga.

