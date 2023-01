Em conferência de imprensa, João Pedro Sousa sabe que vai "encontrar um adversário muito difícil e competente", que "vai trazer dificuldades".

"O passado do Rio Ave demonstra-nos que é uma equipa muito organizada, uma equipa com uma forma de jogar muito vincada. Vai-nos trazer dificuldades. Mas estamos num momento em que é fundamental olharmos para nós por razões diferentes de há uns meses. Felizmente agora olhar para nós, porque estamos a atravessar um bom momento. É muito importante consolidarmos esta performance que temos demonstrado nos últimos jogos", disse.

O treinador do Famalicão quer dar continuidade ao que a equipa tem feito nos últimos jogos e revelou que os jogadores estão agora "mais competitivos, mais confiantes".

"É isso tudo que queremos levar para o jogo. Não podemos ser ingénuos e esperar que as coisas que aconteceram nos últimos jogos aconteçam por acontecer. Ou seja, temos de ir à procura. Foi isso que aconteceu no último jogo, há dois jogos e há três", disse ainda.

João Pedro Sousa revelou-se "muito satisfeito" com o desempenho do Famalicão nos últimos jogos, destacando, essencialmente, o trabalho desenvolvido pelos jogadores.

"Estou muito satisfeito. Mas isto é o trabalho de todos. É o trabalho essencialmente dos jogadores, do trabalho que têm durante a semana por aceitarem uma ideia, uma proposta de trabalho. Quando é assim é fácil trabalhar. Claro que no futebol é tudo muito complexo e por vezes não acontecem ao nível dos resultados. Mas manter isto também é muito complicado. Difícil é manter o nível exibicional alto, manter vitórias consecutivas, manter um espírito anímico sempre muito equilibrado. Tudo isso é fruto do trabalho da semana", registou ainda.

O técnico aproveitou ainda para falar novamente da derrota com o FC Porto, no Estádio do Dragão.

"Antes do jogo com o FC Porto eu disse que, independentemente do que acontecesse, iríamos sair mais equipa. E foi isso que aconteceu. E saímos mais equipa porque também percebemos onde temos de melhorar. Perceber porque perdemos e porque ganhamos é fundamental. Sabemos onde podemos crescer e evoluir agora só temos de dar a resposta dentro de campo no próximo jogo", finalizou.

O Famalicão, em 14.º lugar, com 17 pontos, recebe este domingo, às 20:30, o Rio Ave, em 10.º, com 20, numa partida da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por João Gonçalves, da associação do Porto.

