Em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Moreirense, a contar para a 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, o treinador famalicense assumiu que os objetivos da equipa, neste momento, passam por subir mais lugares na tabela e por conquistar estabilidade.

"Queremos o quinto lugar. É fácil assumir as coisas, o facto de estarmos a sete pontos não nos condiciona. O Famalicão tem evoluído muito e isso passa, essencialmente, por estabilidade e a estabilidade há no clube a vários níveis, mas faltava a estabilidade classificativa. Uma coisa é chegar e dizer que o objetivo é ficar em quinto, mas ficar em sétimo não é fracasso", defendeu.

Os famalicenses são oitavos do campeonato, com 22 pontos, bem distantes do quinto lugar, ocupado pelo Vitória de Guimarães, que soma 36.

"O balanço é positivo. Só temos de somar mais três lugares para fecharmos o objetivo principal. Será difícil, porque as equipas que estão à frente estão fortes, temos de ultrapassar dois ou três clubes. Não vamos desistir. Se não for o quinto é o sexto, se não for o sexto é o sétimo", assumiu.

Sobre a partida com o Moreirense, João Pedro Sousa tem consciência das dificuldades perante um adversário "muito competente".

"Será um jogo extremamente difícil, basta olharmos para o jogo da primeira volta e perceber as dificuldades que o Moreirense coloca aos adversários, ainda para mais no seu campo. Tem uma boa ideia de jogo, de qualidade, e o seu treinador que consegue expor o adversário a algumas dificuldades devido à pressão que exerce. É um desafio aliciante com um adversário que está à nossa frente. Queremos subir lugares na classificação. Nada melhor do que jogar com alguém que está à nossa frente", admitiu.

Em relação ao jogo da primeira volta com a formação de Moreira de Cónegos, o técnico famalicense esclareceu que a equipa está melhor e preparada para vencer.

"Estamos diferentes, melhores. Na altura, recordo-me de falarmos aqui que era muito precoce a temporada, jogadores que tinham acabado de chegar. As ideias a partir do treinador para o grupo ainda estavam numa fase embrionária. Hoje, as coisas estão mais consolidadas. A análise é positiva, estamos mais fortes, mais competentes. O otimismo é o que temos para o jogo de amanhã [domingo] e vamos abraçar o jogo de forma muito positiva para ganhar os três pontos", garantiu.

João Pedro Sousa abordou ainda algumas questões de mercado, nomeadamente a possível saída de Otávio Ataíde do Famalicão.

"Claro que eu gostaria que continuasse connosco, mas sei que o mercado está aberto e há uma janela aberta para o Otávio. É um excelente jogador e, enquanto treinador, tenho de estar preparado para ficar sem ele. Essa é a minha função, algo que comecei a trabalhar desde janeiro do ano passado, quando cá chegou, ele não vinha preparado, mas agora é um dos jogadores mais valiosos. Quem levar o Otávio, parabéns", salientou.

O Famalicão, oitavo classificado, com 22 pontos, desloca-se ao Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, para defrontar o Moreirense, em sexto com 29, numa partida da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será dirigida por Nuno Almeida, da associação do Algarve.

