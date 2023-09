João Pedro Sousa admitiu ainda estar à espera de dificuldades perante a equipa de Vila de Conde, que considera ter muita qualidade e competência.

"Vamos encontrar um adversário muito competente, que já vem de um trabalho de alguns anos, com uma equipa técnica também ela competente. Sou um admirador confesso do treinador do Rio Ave. É uma equipa que tem qualidade, com a vantagem de conseguir manter uma grande parte dos jogadores das últimas épocas, mas com enormes dificuldades, porque nunca conseguiu reforçar-se", começou por dizer o técnico na conferência de imprensa de antevisão.

O técnico famalicense destacou o cenário complicado em que o Rio Ave se encontra e o trabalho que o treinador tem desempenhado.

"É uma realidade difícil, contexto complicado e muitas vezes questiono-me como é que o Luís Freire consegue tirar tanto daquela equipa e demonstrar uma solidez competitiva tão grande. O que é certo é que demonstra jornada após jornada uma equipa competitiva, sólida. Vai ser um desafio exigente e sei que vamos ter dificuldades", salientou.

João Pedro Sousa frisou ainda a importância da paragem no campeonato para organizar a equipa e "crescer".

"Para nós foi importante, não tem que ver com este jogo em específico. Foi importante para dar continuidade ao trabalho e para disputar competição tão larga como a Liga. Aproveitámos ao máximo. O trabalho foi produtivo. O 'feedback' que temos é que conseguimos melhorar algumas coisas, em todos os momentos", referiu ainda.

Já com Otávio recuperado, o treinador do Famalicão vai a Vila de Conde com o lote de opções reforçadas, com Chiquinho apto para ir a jogo.

"O Chiquinho vem de lesão longa, mas chegou em plenas condições de treino e de jogo. Chegou a 100%, trabalhou, fez as unidades de treino completas e está pronto para competir", revelou.

O Famalicão, sexto classificado, com sete pontos, desloca-se este sábado, às 15:30, a Vila do Conde, para defrontar o Rio Ave, em 11.º lugar, com quatro, em jogo da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por Bruno Pires Costa, da associação de Viana do Castelo.

JYA // VR

Lusa/fim