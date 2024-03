João Pedro Sousa está consciente do que a equipa precisa para ultrapassar este momento menos bom, mas garante que o trabalho desenvolvido pelos jogadores dá garantias que estão todos no caminho certo.

"Temos a consciência que temos que regressar rapidamente às vitórias, consciência que temos que ser melhores, mas também temos a consciência que continuamos a trabalhar no máximo. Eu tenho a consciência que exijo sempre muito dos jogadores. E os jogadores têm consciência que estão a fazer tudo aquilo que o treinador pede para regressarmos às vitórias. Vamos tentar entrar fortes com o intuito de vencer. O nosso discurso tem sido este, mais vezes acabamos por falhar, temos essa consciência. Mas temos que nos agarrar ao trabalho", referiu.

Sobre o jogo com a formação 'axadrezada', em partida da 24.ª jornada, o técnico famalicense admitiu estar à espera de dificuldades e não acredita que o facto de o presidente estar demissionário vai afetar a concentração do grupo boavisteiro.

"Relativamente ao problema diretivo seguramente não vai influenciar. Conheço minimamente a forma de pensar e trabalhar do Boavista e penso que isso nunca vai ser um problema", reforçou o técnico, que salientou que o importante é o regresso às vitórias.

João Pedro Sousa frisou ainda que a oscilação de resultados não mexe com a motivação dos jogadores, ainda assim, garantiu que deixa algum "desconforto".

"Não nos deixa confortáveis. Nós ainda não conseguimos ganhar dois jogos seguidos. Isso mexe com a equipa, porque a vitória traz sempre algum conforto, tranquilidade, mas o que é certo é que não conseguimos traduzir em nova vitória. Isso começa a pesar nas nossas cabeças. Não queremos só reagir às derrotas. Queremos também reagir às vitórias, ou seja, se ganharmos amanhã, temos que reagir de forma a ganharmos o jogo seguinte. O primeiro objetivo é ganhar o Boavista e depois passa a ser ganharmos dois jogos seguidos", disse ainda.

O técnico vai completar o 100.º jogo ao serviço do Famalicão no campeonato mas desvalorizou esse número.

"Eu troco os três pontos de amanhã pelo 100. É um orgulho grande fazer tantos jogos por este clube, ajudar o clube a crescer, saber que o clube vai continuar a crescer e que ajudei a ser melhor. 100 jogos é um número redondo, mas não é mais importante do que o jogo anterior nem o jogo a seguir. Obrigado a quem trabalha comigo, mas é continuar com o mesmo espírito. Dar o que sei e posso dar ao clube", sublinhou.

O Famalicão, 10.º classificado, com 26 pontos, recebe esta segunda-feira, às 20:15, o Boavista, na 12.ª posição, com 24, em jogo da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por Fábio Melo, da Associação de Futebol do Porto.

JYA // VR

Lusa/fim