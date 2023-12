João Pedro Sousa usou, como termo de comparação, o último jogo feito pelos famalicenses na Luz, há cerca de um mês para a Taça de Portugal, que os 'encarnados' venceram por 2-0, para demonstrar o que quer apresentar em campo na sexta-feira.

"O jogo que fizemos lá recentemente, a qualidade do jogo que tivemos durante bastante tempo, tem que estar claramente presente. A capacidade de trabalho, a forma como procuramos sempre disputar o jogo para o ganhar, têm que estar claramente presente", começou por referir o técnico, em conferência de imprensa de antevisão da partida.

O técnico da formação de Famalicão está à espera das naturais dificuldades, salientando a necessidade de entrar na máxima força e com "o plano bem definido" de forma a alcançar o objetivo.

"Esperamos dificuldades diferentes e esperamos colocar dificuldades diferentes ao Benfica. A nossa forma de pensar não pode variar tendo em conta o adversário. Falámos das dificuldades que temos na finalização. Neste momento, não pode ser uma preocupação para nós neste jogo. Claro que sabemos que é um ponto que temos que melhorar. Mas neste jogo a preocupação é entrar com um plano bem definido, tentar impor o nosso jogo, marcar golos e vencer o jogo", frisou.

João Pedro Sousa desvalorizou ainda as ausências de Otamendi e Di Maria na equipa do Benfica.

"É inquestionável a qualidade dos dois jogadores, mas também temos que ser racionais. Vão entrar outros dois de perfis diferentes e essa mudança de perfil pode criar-nos outros problemas", referiu.

O treinador reforçou ainda a necessidade de o Famalicão não abdicar da sua forma de jogar, independentemente do adversário que enfrenta.

O avançado Jhonder Cádiz também fez uma antevisão da partida e salientou que o objetivo é vencer, tendo uma "motivação extra" de jogar num "grande estádio, contra um clube como o Benfica".

O jogo entre o Benfica, atual segundo classificado do campeonato, com 33 pontos, a um do líder Sporting, e o Famalicão, que é sétimo, com 18, está agendado para o Estádio da Luz, pelas 18:45, com arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.

