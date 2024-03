O treinador, de 52 anos, deixa o clube minhoto no oitavo lugar do campeonato, com 28 pontos, numa temporada em que alcançou apenas sete vitórias, nos 28 jogos realizados.

Esta foi a segunda passagem de João Pedro Sousa pelo clube famalicense. O técnico treinou o Famalicão nas épocas de 2019/20 e 2020/21, tendo depois orientando o Boavista e os sauditas do Al Raed, regressando aos famalicenses em 2022/23.

"A SAD do Futebol Clube de Famalicão agradece o empenho e profissionalismo que o treinador sempre empregou ao serviço desta instituição e enaltece o indesmentível contributo para a consolidação do nosso clube no futebol português", pode ler-se no comunicado colocado pelo clube na internet.

Na nota, o Famalicão enalteceu ainda o trabalho feito pelo técnico ao longo dos anos no clube.

"Foi sob o comando técnico do treinador João Pedro Sousa que o Futebol Clube de Famalicão obteve a melhor classificação (6.º lugar) e a melhor pontuação (54 pontos) de sempre na I Liga. O treinador tem ainda o nome inscrito na história do nosso clube, sendo o técnico com mais jogos na liderança técnica do Futebol Clube de Famalicão", pode ler-se ainda.

