"É um adversário complicadíssimo. Nesta fase olharmos para o calendário e perceber que vamos receber o FC Porto era o que não queríamos, mas estamos convencidos de que vamos dar uma boa resposta e lutar pela vitória", garantiu João Pedro Sousa, em conferência de imprensa.

Em relação ao mau momento que a equipa atravessa, com uma série de cinco jogos sem ganhar, João Pedro Sousa garantiu que o grupo "quer continuar a crescer" e ficar mais perto de ganhar.

"O primeiro passo para ganharmos é assumir a nossa situação. Queremos jogar melhor, pontuar mais e ganhar mais vezes. Mas isso infelizmente não tem acontecido. Os últimos sinais são positivos e queremos continuar a crescer, sermos mais competitivos e ficarmos mais perto de ganhar", afirmou ainda.

O treinador da equipa famalicense sabe o que esperar do FC Porto e tem a estratégia montada perante isso, evitando comparações com o jogo da época passada, após a retoma do campeonato, e no qual o Famalicão venceu os 'dragões' em casa.

"São coisas diferentes. O FC Porto está diferente, nós estamos diferentes. Mas a toada não deve mudar. O FC Porto vai obrigar-nos a correr muito. É uma equipa que obriga os adversários a desequilíbrios e não queremos isso. Quando tivermos as nossas chances temos de desequilibrar o FC Porto e se não marcarmos vamos perder o jogo", reforçou.

O Famalicão, no 15.º lugar, com 11 pontos, recebe na sexta-feira, às 21:00 horas, o FC Porto, segundo classificado, com 28, num encontro da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

JYA // NFO

Lusa/fim