"O departamento médico do Bayern confirmou que João Palhinha sofreu uma rotura muscular no seu adutor direito, durante um treino com a seleção portuguesa. O médio vai estar, assim, afastado durante as próximas semanas", lê-se num comunicado dos bávaros.

Na quinta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) tinha anunciado que o jogador iria falhar os jogos de Portugal com Polónia e Croácia, das duas últimas jornadas da Liga das Nações, devido a lesão.

Numa pequena nota publicada no seu site oficial, a FPF informou que o médio, que tinha falhado dois treinos da equipa das 'quinas', tinha iniciado o período de recuperação na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Contratado esta temporada ao Fulham, Palhinha foi utilizado 13 vezes nos bávaros, seis dos quais a titular.

