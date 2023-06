"Ele [João Palhinha] liderou a votação desde o início, conquistando mais votos do que qualquer outro na primeira fase e, em seguida, vencendo confortavelmente esta competição entre os cinco finalistas. Mais da metade (58,6%) dos 'whites' envolvidos, votaram no João", pode ler-se no site oficial dos 'cottagers'.

O guarda-redes Bernd Leno, que também cumpriu a primeira temporada no emblema londrino, foi o segundo colocado, com 18,3%, seguido do defesa Tim Ream (12,1%).

Em declarações reproduzidas pelo 10.º classificado da última edição da Premier League, o antigo jogador do Sporting agradeceu a distinção, embora tenha considerado injusto.

"Sinto-me muito feliz por receber este prémio. Acho que é um pouco injusto, porque todos no Fulham poderiam ter recebido este prémio nesta temporada. Eu sei que foi difícil escolher apenas um jogador, porque sem os meus companheiros a ajudarem-me a melhorar todos os dias teria sido impossível alcançar", expressou o internacional luso.

Palhinha, de 27 anos, chegou ao Craven Cottage há quase um ano, proveniente do Sporting, tendo anotado quatro golos num total de 40 golos oficiais.

AJC // AJO

Lusa/Fim