O único luso que atuou de início, João Neves (ex-Benfica), inaugurou o marcador aos 35 minutos, após assistência do marroquino Hakimi, e o PSG, que somou a quinta vitória consecutiva, ampliou a vantagem já na segunda parte, através do jovem brasileiro Lucas Beraldo, aos 84.

Vitinha saltou do banco ao intervalo, mas foi a tempo de ser considerado o 'homem do jogo', coroando a excelente exibição com um golo aos 90+1.

Já Nuno Mendes e Gonçalo Ramos, os outros portugueses que alinham no tricampeão francês, ainda sem derrotas para a Liga nacional, estiveram fora do jogo da 12.ª jornada devido a lesão.

A formação da capital segue na liderança da Liga, com 32 pontos, mais seis do que o Mónaco, que também hoje recebeu e venceu o Brest, por 3-2, com o centrocampista Maghnes Akliouche em destaque, ao 'bisar' no encontro, aos cinco e aos 90+1, enquanto o russo Aleksandr Golovin marcou o outro dos anfitriões aos 24.

Do lado do Brest, que é 12.º classificado, com 13 pontos, o senegalês Abdallah Sima, aos 50, e Ludovic Ajorque, aos 90+6, foram os autores dos golos.

DN // AO

Lusa/Fim