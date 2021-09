"A idade é um número. Quero sentir-me bem e sentir que posso ajudar a equipa em que estou integrado -- neste caso aqui na seleção -- e espero dar o meu contributo, assim que o 'mister' entender, para atingir o grande objetivo de a seleção nacional estar no Mundial. Não eu estar no Mundial, mas a seleção nacional estar no Mundial, que isso sim é o mais importante", disse o jogador, questionado, na antevisão do jogo particular de sábado com o Qatar, sobre a possibilidade de ter mais uma presença numa grande competição no currículo, aos 34 anos.

O médio dos ingleses do Wolverhampton afirmou desconhecer o futuro e estar focado no presente.

"Não sei o que será o meu futuro, sei o que é o meu presente: é estar preparado para poder ajudar no que for preciso na equipa em que esteja integrado e é isso que vou tentar fazer e o que faço todos os dias, preparar-me da melhor forma para estar bem na seleção, neste caso, e no meu clube", destacou.

Em relação ao jogo particular com o Qatar, entre os dois encontros oficiais da qualificação europeia para o Mundial -- a equipa venceu a República da Irlanda na quarta-feira, no Estádio Algarve (2-1), e defronta o Azerbaijão na terça-feira --, o médio garantiu que o objetivo da equipa é vencer.

"Temos um jogo amanhã [sábado], que temos oportunidade de preparar com o mesmo objetivo dos outros, querer ganhar, e depois pensar no que aí vem", acrescentou.

Instado a falar da possibilidade de estar a ganhar experiência para uma futura etapa como treinador, João Moutinho lembrou que sempre gostou de aconselhar os jogadores mais jovens.

"Sempre gostei de ajudar. Seja agora, seja antes. Sempre tentei ajudar os mais jovens, ou quem achasse que podia ajudar para melhorar a equipa, da mesma forma que o fizeram comigo. Gosto de ouvir, gosto de melhorar, gosto de poder dar o meu máximo", concluiu.

No sábado, Portugal defronta o Qatar no Estádio Nagyerdei, em Debrecen, pelas 17:45, num encontro que será dirigido pelo húngaro Grego Bogár, retomando a qualificação na terça-feira, com o Azerbaijão, em Baku, em jogo da quinta jornada.

Portugal ocupa a liderança do grupo A, com 10 pontos, mais três do que a Sérvia, que ainda não jogou, enquanto o Luxemburgo, que venceu o Azerbaijão por 2-1, é terceiro, com seis, seguindo-se irlandeses e azeris, sem qualquer ponto somado.

EYP (AJC/MO) // AJO

Lusa/fim