João Monteiro, 79.º classificado do ranking mundial, foi batido por um praticante posicionado 24 lugares abaixo na hierarquia da federação internacional, na qual ocupa a 103.ª posição, pelos parciais de 11-7, 11-9, 11-13 e 11-7.

Antes de cair perante Gnanasekaran, o atleta luso tinha-se imposto nos oitavos de final ao egípcio Mahmoud Helmy, número 212 do mundo, por 3-0, com os parciais de 11-8, 11-8 e 11-5, depois de nas rondas anteriores ter afastado os libaneses Ahmad Hard e Bassel Harb, pelo mesmo resultado.

João Monteiro foi o único português que competiu hoje, uma vez que Jieni Shiao foi afastada nos 16 avos de final do quadro de singulares femininos, ao perder com a indiana Krittwika Roy, por 3-0, com os parciais de 15-13, 11-9 e 12-10.

RPC // VR

Lusa/fim