"O Sport Lisboa e Benfica informa que João Mário teve resultado positivo em teste covid-19 realizado no futebol profissional", refere o clube, em comunicado.

O internacional português foi suplente no jogo frente ao Gil Vicente, na quarta-feira, mas acabou por entrar na partida durante a segunda parte, para o lugar de Meité, num jogo em que os 'encarnados' foram derrotados em casa por 2-1.

João Mário vai ficar em isolamento e falha a deslocação do Benfica a Tondela, em partida da 21.ª jornada da I Liga, agendada para segunda-feira, pelas 19:00.

O Benfica ocupa o terceiro lugar do campeonato, com 44 pontos, menos 12 do que o líder FC Porto e menos seis do que o campeão Sporting, enquanto o Tondela segue no 13.º lugar, com 20.

