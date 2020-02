João Lourenço, Enduro: “As quedas condicionaram o resultado” João Lourenço subiu duas vezes ao pódio na classe Elite 2 em Peso da Régua. O algarvio ocupa o 3.º posto no campeonato apenas a 5 pontos de Hugo Basaúla. desporto MotoSport desporto/joao-lourenco-enduro-as-quedas-condicionaram-_5e4d6688979f2f128de70c4a





João Lourenço subiu duas vezes ao pódio na classe Elite 2 em Peso da Régua. O algarvio ocupa o 3.º posto no campeonato apenas a 5 pontos de Hugo Basaúla.

Sobre o Enduro Rotas do Douro, o piloto da Beta disse ter-se sentido “bem no arranque do segundo dia mas três quedas nas duas primeiras especiais condicionaram o resultado do restante dia. Consegui depois fazer boas especiais mas a posição final estava condicionada pelas quedas anteriores. Sinto que estou cada vez mais habituado à minha moto, uma das melhores motos no campeonato e isso deixa-me contente e muito moralizado para a prova de Góis.”

O campeonato nacional de Enduro tem a sua terceira ronda no dia 8 de Março em Góis.