Frente a Hodaei, 595.º do 'ranking' mundial, Geraldo, 62.º, venceu por claros 3-0, pelos parciais de 11-6, 11-9 e 11-8.

O português junta-se aos compatriotas Marcos Freitas e Tiago Apolónia no mapa final masculino, na ronda de 64, na qual todos terão vida difícil: Apolónia, 57.º, joga contra o líder mundial, Fan Zhendong.

Marcos Freitas, o melhor português, no 26.º lugar do 'ranking', vai bater-se com o campeão olímpico de singulares e por equipas em Tóquio2020, o chinês Ma Long, que é o segundo da hierarquia, enquanto Geraldo se vai bater com o brasileiro Hugo Calderano, número três do ténis de mesa mundial.

No quadro feminino, Fu Yu (40.ª) mede forças com a sueca Christina Kallberg (122.ª), enquanto Shao Jieni (57.ª) defronta Wong Xin Ru (184.º), de Singapura, cidade-estado em que o torneio decorre, voltando a ter competição na sexta-feira.

Portugal estará ainda em prova em pares, com João Monteiro e Tiago Apolónia a baterem-se com os franceses Emmanuel Lebesson e Alexandre Cassin em pares.

