O piloto natural de Leiria, navegado por Filipe Palmeiro, tinha sido o quarto classificado no prólogo, disputado domingo, e esta segunda-feira foi quarto classificado novamente, subindo a terceiro da categoria T3 entre os pilotos que disputam o Mundial.

"Fizemos uma etapa bem conseguida, mas acabámos por sofrer uma situação caricata quando uma viatura nos bateu na traseira, depois de termos ficado parados depois de uma duna. Acabámos por ficar sem travões e ter de gerir até ao final. Amanhã [terça-feira] vamos à luta em busca de melhores resultados e muita aprendizagem", frisou João Ferreira, após os 242 quilómetros cronometrados de hoje.

Nos automóveis, a etapa foi ganha por Nasser Al-Attiyah (Toyota), no Qatar, num dia em que o francês Sébastien Loeb (BRX) sofreu problemas mecânicos, com o sistema de refrigeração do seu carro a ceder e a obrigar à desistência logo na primeira etapa.

O piloto francês, que chegou a esta prova na liderança do Mundial, deverá continuar de forma a tentar vitórias em etapas e minimizar a perda de pontos para Al-Attiyah no campeonato.

Nas motas, a vitória sorriu ao chileno Pablo Quintanilla (Honda), da equipa gerida pelo português Ruben Faria.

"Estamos na liderança de forma individual e por equipas, o que é muito importante. Temos de manter a concentração", disse o algarvio, que gere a equipa oficial da Honda.

Pelo caminho ficou o luso-germânico Sebastian Bühler (Hero), que sofreu uma avaria ao quilómetro 100 e foi forçado a desistir.

Já Bruno Santos (Yamaha) foi o nono entre as Rally 1.

O Abu Dhabi Desert Challenge é a segunda prova do Mundial de todo-o-terreno e disputa-se nos Emirados Árabes Unidos até sexta-feira.

