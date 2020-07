Na nota, publicada na sua página oficial, o clube acrescenta que a lesão do jogador, que esteve em seis dos últimos sete jogos, está sob avaliação, não indicando, assim, qual o tempo de paragem previsto.

Ainda assim, raras vezes João Félix cumpre os 90 minutos e na sexta-feira, no triunfo diante do Maiorca (3-0), voltou a ser substituído aos 54 minutos por opção técnica de Diego Simeone, e deixou o campo aparentemente insatisfeito.

O português, ex-Benfica, foi contratado no início de época por uma verba recorde para os 'colchoneros', de 126 milhões de euros, e esteve em 34 jogos, com sete apenas na totalidade dos minutos, e marcou oito golos.

Na Liga espanhola, retomada em junho após a suspensão devido à covid-19, o Atlético de Madrid é terceiro classificado, a quatro jornadas do final, com menos 11 pontos do que o FC Barcelona (2.º) e 15 do que o Real Madrid (1.º), e mais cinco do que o Sevilha (4.º), que tem menos um jogo disputado.

RPM // AMG

Lusa/Fim