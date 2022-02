No seu jogo 100 pelos campeões espanhóis, Félix inaugurou o marcador logo aos três minutos, e esteve envolvido no segundo golo ao fazer o passe para o argentino Luis Suarez (59).

O terceiro golo dos madrilenos, que na quarta-feira perderam em casa por 1-0 com o lanterna-vermelha Levante, em jogo em atraso da jornada 21, foi marcado por Angel Correa, aos 89 minutos, numa altura em que João Félix já tinha sido substituído por Mario Hermoso (81).

O campeão espanhol está quarto lugar, com 42 pontos, com três de vantagem sobre o Villarreal, que hoje goleou o Granada por 4-1, e sobre o FC Barcelona, que no domingo defronta o Valência.

