"O mister vai fazer algumas mudanças e espero estar no 'onze' inicial para ajudar a seleção. O mister optou por não me colocar [nos dois primeiros jogos] e só tenho de respeitar. Ele fez questão de falar comigo e a confiança é 100% de ambos. Eu disse que quando precisar de mim aqui estarei", afirmou em conferência de imprensa, que decorreu na Veltins Arena, em Gelsenkirchen.

O avançado lembrou outras ocasiões, até nos clubes, em que não foi opção, mas garantiu que está pronto: "Estou cá, sou mais um e sempre que a seleção precisar, vou estar cá para ajudar no que puder".

João Félix não foi opção nos dois primeiros jogos de Portugal no Euro2024, que se disputa na Alemanha, diante de República Checa e Turquia, e ainda aguarda pela estreia na competição, mas negou a existência de qualquer problema com o selecionador Roberto Martínez.

"Cada dia me sinto mais preparado para tudo o que se diz e grande parte não é verdade. Muitas vezes metem o meu profissionalismo e a minha paixão pelo jogo em causa. Já pouco me deixa chateado, o que me deixa chateado são histórias como esta de ter discutido e pressionado o mister", salientou.

O avançado defendeu que o jogo com a Geórgia vai ser difícil e pode ser uma boa oportunidade para alguns jogadores menos utilizados se mostrarem, apesar de salientar que, do grupo de trabalho, todos podem ser titulares.

"Todos os 26 têm lugar no 'onze' e cabe ao mister escolher. Tanto para mim como para todos, é uma oportunidade para demonstrar que estão cá para ajudar. É uma boa oportunidade para todos os que vão jogar", explicou.

O dianteiro, que alinhou durante a época no FC Barcelona, por empréstimo do Atlético de Madrid, garante que procura sempre dar o seu melhor, apesar de reconhecer que alguns momentos na carreira não têm corrido como desejava.

"Em algumas situações as coisas não têm corrido bem, mas não me vão ver baixar os braços e ainda me vão ver triunfar, os melhores momentos vão chegar", frisou.

O Geórgia-Portugal está agendado para quarta-feira, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, e terá arbitragem do suíço Sandro Scharer.

A seleção lusa já está apurada para os oitavos de final e tem assegurado o primeiro lugar do Grupo F, em que soma seis pontos, depois de ter vencido a República Checa (2-1) e a Turquia (3-0), enquanto a Geórgia tem um ponto, após perder com os turcos (3-1) e empatar com os checos (1-1).

AJO/LG // MO

Lusa/Fim