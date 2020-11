Com golos aos oito e aos 90 minutos, e mais uma assistência para o urugaio Luis Suárez, aos 51, o avançado português marcou a goleada dos 'colchoneros', que sobem ao primeiro posto com os mesmos 17 pontos da Sociedad, mas um jogo a menos.

O primeiro tento do terceiro 'bis' da época de Félix abriu a contagem, ao marcar de cabeça a cruzamento de Llorente após um erro do guarda-redes uruguaio Ledesma, antes de o próprio médio espanhol ampliar a vantagem aos 22.

No segundo tempo, o luso combinou com Suárez para o quinto golo do 'reforço' uruguaio, uma cifra que Félix atingiu aos 90, a passe do argentino Correa, quando recebeu a bola no peito antes de rematar, sem deixar a bola cair ao chão.

O 'Atleti' segue invicto no campeonato, com cinco vitórias e dois empates, enquanto o Cádiz, uma das 'sensações' do campeonato, é para já sexto, com 14 pontos, a três da frente.

Antes, um golo de penálti do argentino Ocampos deu a vitória ao Sevilha na receção ao Osasuna, num jogo marcado pela lesão do ex-Sporting Marcos Acuña, substituído ainda na primeira parte.

O FC Barcelona voltou hoje às vitórias ao bater o Bétis por 5-2, com o argentino Lionel Messi a sair do banco para ajudar ao triunfo, num jogo em que William Carvalho foi titular na formação de Sevilha.

Dembélé (22), Griezmann (49), Messi (61 e 82) e Pedri (90) fizeram os golos dos catalães, enquanto Sanabria (45+3) e Loren (71), este último já depois da expulsão de Mandi (60), marcaram para os forasteiros.

Enquanto os 'culés' chegaram ao oitavo lugar com 11 pontos em sete jogos, pondo fim a uma série de quatro jogos sem ganhar, o Bétis segue com 12, no sétimo posto.

O dia começou com o empate a uma bola do Huesca com o Eibar, que chegou ao seu golo por intermédio do argentino Esteban Burgos, assistido pelo defesa português Paulo Oliveira, que teve Kevin Rodrigues como 'parceiro' nos forasteiros.

No domingo, a Real Sociedad recebe o Granada e procura voltar a isolar-se na frente de 'La Liga', enquanto o Real Madrid visita um Valência que não vence há quatro jornadas.

