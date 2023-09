Em entrevista publicada hoje pelo jornal catalão Mundo Deportivo, o avançado de 23 anos mostrou-se "muito satisfeito" pelo arranque que está a ter com a camisola do FC Barcelona (três golos e uma assistência em três jogos) e garantiu que vai tentar manter esse nível até final da temporada.

"Abdiquei de uma quantia significativa de dinheiro do meu salário, mas precisava de mudar. Precisava de ir para um sítio em que pudesse praticar o meu futebol e sempre acreditei que o FC Barcelona seria o sítio ideal. Tinha de fazer um esforço para voltar a ter alegria a jogar e demonstrar o meu futebol", afirmou João Félix.

Antes de rumar à Catalunha, o antigo jogador do Benfica passou três épocas e meia no Atlético Madrid, clube ao qual está ligado até 2029, e passou pelo Chelsea, igualmente por empréstimo dos 'colchoneros'.

"Não estava bem no Atlético Madrid. Não me adaptei às ideias do clube e do treinador [o argentino Diego Simeone], mas tentei sempre fazer o meu melhor", confessou.

Apesar de continuar ligado ao emblema de Madrid, Félix assumiu o objetivo de continuar mais épocas no FC Barcelona, embora tal solução não dependa apenas do avançado luso.

"Tudo depende de como vai decorrer a temporada e de como vai terminar. Farei o meu trabalho em campo e procurarei sempre dar o melhor. Depois, é o FC Barcelona e o Atlético Madrid que terão de negociar. Nisso, não me envolvo", disse.

Também em entrevista ao Mundo Desportivo, o lateral João Cancelo, outro internacional português que esta época rumou ao FC Barcelona, neste caso por empréstimo do Manchester City, explicou que foi um "risco" deixar o 'citizens' para ingressar no emblema catalão.

"Vir para aqui foi um risco. Admito isso. O Manchester City é, neste momento, a melhor equipa do mundo. Passei lá grandes momentos. Mas, quando surge a oportunidades de jogar no 'Barça', é impossível dizer não. Tinha de ir", referiu.

Tal como Félix, Cancelo assumiu igualmente o desejo de poder continuar mais tempo do FC Barcelona, embora, neste momento, esteja apenas "concentrado em efetuar uma boa temporada".

"Aquilo que eu quero é ter rendimento. Falamos depois no final. Quero ter um bom desempenho, ganhar títulos e ser um jogador importante na equipa. Depois vai depender do clube" concluiu.

Para já, Cancelo leva um golo em três jogos pelo FC Barcelona, dois a titular e um como suplente.

