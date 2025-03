O atleta do Sporting, recordista nacional, venceu a terceira série, em 46,01 segundos, o seu melhor tempo de 2025, assegurando uma das 10 vagas diretas nas semifinais, às quais se juntam dois repescados, enquanto Omar Elkhatib, Ericsson Tavares e Carina Vanessa foram eliminados.

"É muito bom sinal chegar aqui na minha melhor forma da época, que não começou da melhor maneira, mas estou com sensações incríveis e a pista é maravilhosa. Vamos ver o que ainda vou conseguir, hoje à tarde. Se não sair daqui com uma final, vou trabalhar para o recorde nacional", afirmou o velocista natural de Alhandra.

João Coelho, cujo recorde nacional é de 45,86, desde 02 de março de 2024, vai disputar ainda hoje as semifinais dos 400 metros, a partir das 20:19 locais (19:19 em Lisboa), depois de ter sido sexto em Istambul2023, depois de ter superado as eliminatórias com o terceiro registo entre os presentes.

A final dos 400 metros, reservada aos três primeiros de cada uma das semifinais, está marcada para sábado, às 21:10 (20:10).

Omar Elkhatib e Ericsson Tavares ficaram-se pelas eliminatórias, com o quinto e quarto tempo nas duas primeiras séries, respetivamente, com os tempos 47,17 e 46,88.

"Não foi muito agradável, corri na pista um, que é muito complicada em 'indoor'. Eu estou na minha melhor forma, trabalhei muito e estou triste, mas, também, sei que sou jovem, tenho 23 anos, e que tenho muito para dar e isto não vai ficar assim. Estou um bocado frustrado, é normal, mas saio de cabeça erguida", vincou o atleta do Sporting, 25.º nas eliminatórias.

Igual sorte teve Ericsson Tavares, que também correu na pista interior da Arena Omnisport Apeldoorn, quedando-se pelo 22.º registo nesta fase.

"Acho que tentei arriscar a ir com eles. Não foi uma corrida má de todo, mas acho que, se estivesse noutra pista, era outra história, porque acabei bem, com força, mas tive de tentar acompanhar, numa pista mais apertada. Saio com a minha segunda melhor marca de sempre, mas a sorte também não calhou para o meu lado", lamentou o velocista do Benfica, de 24 anos.

Antes, Carina Vanessa também foi eliminada, ao ser quinta na quarta série, em 53,54 segundos, terminando com o 23.º tempo entre as 25 classificadas. A última repescada foi a britânica Ama Pipi, terceira na corrida da atleta do Sporting, em 52,18, beneficiando da desclassificação da checa Nikoleta Jíchová.

"Fui apanhada de surpresa. Independentemente de ter feito 52,98 segundos no Nacional de Clubes, nunca pensei estar aqui, porque a marca de qualificação era 52,10, foi como um bónus, acredito que passei por muito para estar aqui. Podia ter feito melhor, mas dei o meu melhor, a pista coberta foi o que foi, corri e saio contente porque dei tudo o que tinha a dar e acredito que vim aqui ganhar maturidade", explicou a atleta do Sporting, de 26 anos.

Carmo Tavares detém o melhor resultado português nos 400 metros em Europeus em pista coberta, com o oitavo lugar em Valência1998, quando Carlos Silva também conquistou o melhor resultado nacional nas duas voltas à pista, com o quarto lugar.

O recorde nacional feminino pertence à ausente Cátia Azevedo, que cumpriu a distância em 52,43, em fevereiro de 2024, em Madrid.

