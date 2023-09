"FC Barcelona e Manchester City chegaram a acordo para a cedência do jogador João Cancelo até 30 de junho de 2024. Não existe opção de compra", lê-se no sítio oficial dos campeões espanhóis na Internet, pouco depois de ter confirmado a contratação de outro português, o avançado João Félix, também por empréstimo, mas do Atlético de Madrid.

Cancelo, de 29 anos, volta a Espanha, para onde saiu em 2014/15, para jogar no Valência, então após cumprir a formação e chegar à equipa principal do Benfica.

"Estou muito feliz por juntar-me a este grande clube e jogar aqui. É um clube pelo qual sonhava jogar desde que era criança. O outro, o Benfica, eu já joguei. Estou muito entusiasmado", disse o internacional luso, em declarações aos meios do clube.

O lateral direito, natural do Barreiro, jogou três temporadas completas no emblema valenciano, rumando, depois, ao Inter Milão e à Juventus, que pagou 40 milhões de euros (ME) ao clube espanhol, até assinar pelo Manchester City, em 2019/20, por um montante de 65 ME.

"Muitos dos meus ídolos jogaram aqui [FC Barcelona]. Creio que vai ser uma boa temporada, com muito compromisso de toda a equipa. Espero que ganhemos títulos", referiu.

Após três temporadas e meia nos 'citizens', coroados com três títulos de campeão, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga e a Liga dos Campeões da época passada, foi cedido ao Bayern Munique, clube no qual conquistou a Bundesliga.

Neste historial, juntam-se os títulos de campeão português e italiano, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga portuguesa e a Supertaça de Itália, assim como a Liga das Nações de 2019, pela seleção portuguesa, cuja camisola envergou em 44 ocasiões, tendo marcado oito golos.

"Estou muito entusiasmado porque sei que aqui se pratica um futebol muito bom e as minhas características se adaptam ao estilo de jogo do clube. Vou dar tudo de mim para que tudo corra bem", concluiu.

O defesa, com contrato com os 'citizens' até 30 de junho de 2026, que disputou o Mundial2022, foi um dos 24 jogadores chamados por Roberto Martínez para os jogos de qualificação frente a Eslováquia e Luxemburgo, apesar de não ter qualquer minuto de utilização em partidas oficiais esta temporada.

Depois de ter deixado de ser uma opção habitual para o 'onze' do catalão Pep Guardiola, Cancelo deixa o plantel que conta com os portugueses Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes para se juntar a João Félix, tornando-se ambos nos 11.º e 12.º jogadores a vestir a camisola dos 'blaugrana', que vão ser adversários do FC Porto na Liga dos Campeões desta temporada.

Antes de Félix e Cancelo, no Camp Nou, alinharam Jorge Mendonça, Luís Figo, Vítor Baía, Fernando Couto, Simão Sabrosa, Ricardo Quaresma, Deco, André Gomes, Nélson Semedo e Francisco Trincão.

AJO/JP //

Lusa/Fim