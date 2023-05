João Almeida, de 24 anos, vai disputar o Giro pela quarta vez, depois do quarto lugar em 2020 -- a melhor classificação de sempre de um português --, do sexto em 2021 e da desistência no ano passado, devido a um teste positivo ao coronavírus, naquela que vai ser a sua quinta 'grande'. Em 2022 foi ainda quinto na Vuelta.

"Depois do dececionante desfecho nesta corrida no ano passado, estou definitivamente ansioso para voltar e lutar por um grande resultado. A preparação para o Giro está a correr bem. Acho que tenho sido muito consistente este ano e terminámos um 'bloco' de treino em altitude, na Serra Nevada, em Espanha, e então, coletivamente, estamos bem, tanto física como mentalmente", afirmou o português, citado pela UAE Emirates.

O português vai ser o 'chefe de final' da equipa comandada por Joxean Fernández 'Matxín', num elenco que conta ainda com o sprinter alemão Pascal Ackerman, os italianos Alessandro Covi, Davide Formolo e Diego Ulissi, o sul-africano Ryan Gibbons, o norte-americano Brandon McNulty e o australiano Jay Vine.

O corredor natural de A-dos-Francos, nas Caldas da Rainha, cobiça uma boa classificação final, advertindo ainda para outras potencialidades da sua equipa.

"Naturalmente, o meu objetivo é conseguir uma boa classificação geral, mas também temos o Pascal para os sprints e outros que já ganharam etapas no Giro. Eu penso que estamos preparados para uma grande corrida", prometeu João Almeida.

A 106.ª edição da 'corsa rosa' começa no sábado, com o contrarrelógio individual entre Fossacesia Marina e Ortona, e termina, três semanas depois, em 28 de maio, com a 21.ª e última etapa, com início e fim em Roma.

