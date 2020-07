No próximo domingo, Joana Gonçalves pode alcançar em Souselas o seu terceiro título consecutivo no campeonato nacional de Enduro Senhoras.

Vencedora de três dos quatro dias pontuáveis até agora para o campeonato, a piloto da Husqvarna detém uma vantagem de 6 pontos na classificação provisória face a Rita Vieira. Na prática, isto significa que a atual detentora da coroa só tem de garantir que conclui a prova de Souselas.

“Com esta situação do covid-19, ficámos todos muito limitados em questão de treinos e só recentemente é que voltei a andar de moto. Aproveitei para estar mais tempo com a família, trabalhar em parceria com os patrocinadores e imprensa, sem deixar de lado a parte física. Estou motivada, com uma excelente mota e com vontade de conquistar o título”, afirma Joana Gonçalves antes da derradeira ronda campeonato.

—

(Foto: FMP)