Joan Barreda com expectativas altas para o Dakar Joan Barreda tem contas a ajustar com o Dakar nesta que será a sua décima participação na prova. O seu melhor resultado foi um quinto lugar em 2017 e, apesar de ter muitas vitórias em etapas, nunca conseguiu vencer a classificação geral.





Em

2018, por exemplo, Barreda viu-se obrigado a desistir com graves lesões no joelho

e no pulso, numa altura em que seguia em segundo lugar na geral. Em 2019,

também não teve melhor sorte, depois de ter caído numa bacia rochosa na

terceira etapa onde perdeu mais de uma hora enquanto liderava a corrida.

Mesmo com todas as dificuldades que o Rally Dakar lhe tem apresentado, ano após ano, o piloto espanhol não baixa os braços e está focado na prova deste ano. Em 2019, teve uma boa prestação no Silk Way Rally, no qual fechou em nono, apesar de uma queda na quinta etapa enquanto tentava assumir a liderança da corrida. Agora, com os pódios no Atacama e em Marrocos, o piloto está ainda motivado para o Dakar.

“Fiz

quatro cirurgias ao pulso nos últimos dois anos. Tem sido difícil continuar,

mas estou onde eu queria estar. Fiz todos os quilómetros planeados no meu

programa da época em quatro grandes rallies e sessões de testes. Embora os

rallies não tenham sido fáceis, com uma falha no dia de abertura em Abu Dhabi e

uma queda no Silk Way Rally enquanto tentava assumir a liderança, ainda assim

cumpri o meu objectivo, que era terminar cada uma das provas. Hesitei em correr

em Marrocos, porque é muito perto do Dakar, mas fi-lo em busca desse mesmo objetivo”.

O espanhol tem uma grande importância para a Honda, que deposita em si a confiança para terminar de uma vez por todas com a supremacia da KTM na competição. Quase a 100% fisicamente e uma Honda que melhorou nas dunas após um grande trabalho feito na suspensão, Joan Barreda tem tudo o que é necessário para brilhar na Arábia Saudita.

“O Dakar 2020 é uma boa oportunidade para cada um de nós descobrir um novo país e novos lugares. Este será um bom desafio. As expectativas são altas após os últimos meses. Posso não ter estado na minha melhor forma nos últimos anos mas sinto-me muito melhor. Vamos enfrentar um rally de duas semanas com uma mota que funciona perfeitamente e no qual não podemos cometer erros. Sabemos que é possível e vamos tentar”.

Foto: Monster Energy Honda Team