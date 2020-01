Joan Barreda: “Ainda não acredito que isto aconteceu” Tal como todos aqueles que conheciam e acompanhavam Paulo Gonçalves, Joan Barreda ainda não consegue acreditar naquilo que aconteceu. desporto MotoSport desporto/joan-barreda-ainda-nao-acredito-que-isto_5e1b85919057451c02f746b1





Tal como todos aqueles que conheciam e acompanhavam Paulo Gonçalves, Joan Barreda ainda não consegue acreditar naquilo que aconteceu. O piloto da Honda recordou amigo e antigo colega de equipa que perdeu hoje a vida, depois de uma queda no Rally Dakar.

“Ainda não acredito que isto aconteceu. Nem sei o que dizer.

Cuidas-te de mim durante todos estes anos como um irmão. As lembranças da imensidão de horas que passávamos sozinhos no deserto, cuidando de nós a 100 metros um do outro, permanecerão sempre na minha memória. Adoro-te Paulo”.

Foto: Instagram Joan Barreda