No pavilhão multiusos da cidade minhota, palco onde decorre o torneio de qualificação, desde quarta-feira até domingo, a mesa-tenista lusa, 63.ª classificada do 'ranking' mundial, derrotou a adversária, 407.ª dessa tabela, com parciais de 11-6, 11-6, 11-8 e 11-7.

Jieni Shao até esteve a perder por 4-2 no primeiro parcial, mas operou a reviravolta com três pontos consecutivos e 'embalou' para a vitória no primeiro parcial por 11-6, revelando-se mais forte do que Trifonova a jogar quer afastada da mesa, quer junto à rede.

A portuguesa dominou o segundo parcial do início ao fim e fechou-o pelos mesmos números do primeiro, mas, no terceiro, teve mais dificuldades, tendo estado a perder por 5-1 e depois por 8-6, antes de garantir a vitória com cinco pontos consecutivos.

A superioridade de Jieni Shao voltou a ser inquestionável no último parcial, ainda que a atleta búlgara tenha conseguido três pontos consecutivos, antes da portuguesa fechar o encontro com um parcial de 11-7.

A jogadora, de 27 anos, volta a jogar às 17:50 de hoje, em jogo dos quartos de final da segunda ronda de qualificação olímpica, frente à britânica Charlotte Carey, 151.ª classificada do 'ranking', que derrotou, nos oitavos, a eslovena Katarina Strazar por 4-0 (11-8, 11-9, 12-10 e 11-8).

Jieni Shao apura-se para o torneio olímpico individual feminino se chegar à final da segunda ronda da qualificação europeia, que se disputa até sábado

Se falhar a final da segunda ronda, a atleta dispõe ainda de uma terceira ronda de qualificação com 32 atletas, agendada para sábado e domingo, na qual precisa também de chegar à final para se apurar para Tóquio.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, realizam-se entre 23 de julho e 08 de agosto e já contam com quatro atletas portugueses apurados no ténis de mesa: Fu Yu, para o torneio individual feminino, e Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro para o torneio masculino por equipas, sendo dois destes atletas escolhidos para o torneio individual.

