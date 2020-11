O espanhol arbitrou o Benfica em três ocasiões, duas na Liga dos Campeões, com o Leipzig (2-2, 2019/2020) e Basileia (derrota em casa por 2-0 em 2017/18), e um na Liga Europa, na vitória fora por 2-1 com o Galatasaray, em 2018/19.

O Benfica recebe na quinta-feira, a partir das 17:55, os escoceses do Rangers, treinados por Steven Gerrard, num jogo que servirá para definir o líder do grupo D da Liga Europa, quando os dois emblemas estão empatados, com duas vitórias em dois jogos.

O Sporting de Braga contará na visita a Leicester, a partir das 20:00 de quinta-feira, com o árbitro holandês Bas Nijhuis, de 43 anos, a ter uma estreia com a equipa portuguesa.

Os bracarenses discutem também a liderança no grupo G com o Leicester, quando as duas equipas estão na frente, igualadas a seis pontos, enquanto os ucranianos do Zorya e os gregos do AEK Atenas ainda não pontuaram.

Em outro jogo da Liga Europa, a UEFA nomeou o árbitro português João Pinheiro para a receção dos turcos do Sivasspor aos azeris do Qarabag, num jogo em que será assistido por Tiago José Pereira Costa e Pedro Ribeiro.

Na quarta-feira, na Liga dos Campeões, no embate em São Petersburgo entre Zenit e Lazio, estará Artur Soares Dias, coadjuvado por Rui Tavares e Paulo Soares (árbitros assistentes), Tiago Martins (VAR), Luís Godinho (Assistente no VAR) e António Nobre (quarto árbitro).

