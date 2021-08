O foco do treinador e dos jogadores no adversário de domingo é tão grande que, durante a conferência de imprensa de antevisão desse encontro, o técnico recusou mesmo comentar o sorteio da Liga dos Campeões, por não ser "agradável" para um adversário que os encarnados querem vencer, como têm feito até ao momento em todos os jogos do campeonato.

"E amanhã [domingo] quer fazer a mesma coisa, com todo o respeito pelo Tondela, que é uma equipa organizada, com jogadores rápidos na frente, que tem uma ideia de jogo muito positiva. O respeito que temos pelo Tondela é exatamente o mesmo que tivemos pelo PSV", assegurou Jesus.

O técnico, de resto, admitiu que o trabalho nos dias que se seguiram ao empate em Eindhoven, na partida do 'play-off' de acesso à Liga dos Campeões, foram passados "na tentativa de mudar o chip" da equipa, algo que, diz-lhe a experiência "não é fácil, muitas das vezes".

"Mas o grande objetivo foi exatamente isso [fazer a equipa mudar o foco para o campeonato]. Nós praticamente nem falámos da nossa vitória e da nossa passagem com o PSV. Falámos sempre do Tondela", revelou o treinador 'encarnado'.

Por fim, a poucos dias do encerramento do mercado de transferências, Jesus reconheceu que não foge à 'regra' de que "todos os treinadores querem" que a janela "feche rapidamente" e explicou que a sua expectativa é de "não perder ninguém" e de que, quem entrar, seja o que o clube definiu "não hoje, não amanhã, mas há um mês atrás".

"Espero bem que o Benfica possa perder aqueles jogadores que supostamente possam estar em excesso e não aqueles que podem [fazer] perder a qualidade do plantel. E as entradas de jogadores é exatamente a mesma coisa, é sempre para melhorar", comentou.

O Benfica recebe o Tondela no domingo, às 18:00, no Estádio da Luz, em encontro da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, que terá a arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa, e Hugo Miguel no videoárbitro.

A equipa de Jorge Jesus procura manter o registo 100% vitorioso na I Liga em 2021/22, frente a um Tondela que venceu apenas a partida da primeira jornada do campeonato e vem de uma derrota por 3-0, em casa, com o Portimonense.

SYL // AJO

Lusa/Fim