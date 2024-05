Além do treinador que comandou o Al Hilal na vitória no campeonato sem qualquer derrota, também outro luso esteve em destaque - Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, já recebeu a 'Bota de Ouro' de melhor marcador da prova, em que bateu o recorde de golos, chegando aos 35.

O marroquino Bono, igualmente do Al Hilal, foi eleito o melhor guarda-redes do torneio.

A escolha de Jorge Jesus, um dia depois de renovar com o Al Hilal, era absolutamente esperada, depois de uma época sem qualquer derrota no campeonato. Fora por cinco vezes a escolha do mês, na Liga - outubro, novembro, dezembro, fevereiro e março.

O técnico português somou no campeonato 31 vitórias e três empates, totalizando 96 pontos.

Antigo treinador de Benfica, Flamengo e Fenerbahçe, entre outros clubes, Jorge Jesus já tinha estado no Al Hilal na época de 2018/19, então com menos sucesso do que a campanha que iniciou no verão passado.

