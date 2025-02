A patinadora madeirense, de 18 anos, entrou na história dos desportos do gelo nacionais ao conquistar o título no Campeonato do Mundo que se está a realizar em Collalbo, numa prova em que a também lusa Francisca Henriques foi quarta.

Jéssica Rodrigues acabou a competição com 32 pontos, superando a espanhola Rodríguez Cornejo (21) e a norte-americana Marley Soldan (10), com Francisca Henriques a somar seis pontos.

"A prova no início foi um bocado confusa, porque o pelotão ficou dividido em dois grupos. Decidi resguardar-me para o sprint final e, quando faltava uma volta, saí muito bem para a reta final", resumiu a jovem portuguesa, citada pela assessoria de imprensa da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDI-Portugal).

A jovem patinadora assumiu que tinha "expectativas altas" na disciplina de mass start, agradecendo o trabalho que tem sido desenvolvido pelos seus colegas e treinadores.

"Tem sido um trabalho incrível e que já vem de há alguns anos a esta parte. Saio deste Mundial com a cabeça mais erguida, pois acabei de me sagrar campeã do mundo. Na próxima época, espero conseguir o apuramento para as Taças do Mundo de seniores e a qualificação para os Jogos Olímpicos", pontuou.

Jéssica Rodrigues já tinha obtido o melhor resultado de sempre de um patinador português numa prova da Taça do Mundo de juniores, ao classificar-se na quarta posição na mass start, em dezembro, em Tomaszów Mazowiecki, na Polónia.

Já este ano, em 26 de janeiro, a madeirense obteve o primeiro diploma olímpico de um atleta português em Jogos de Inverno, no caso os Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno, realizados em Gangow na Coreia do Sul, ao terminar no sexto lugar na mesma disciplina.

Portugal também esteve em destaque na vertente masculina do mass start, com Afonso Silva a ser sexto na prova.

"Este é um resultado extraordinário para a patinagem de velocidade no gelo, para a Federação de Desportos de Inverno e para Portugal. A Jéssica Rodrigues, e toda a equipa que a acompanha nestes Campeonatos do Mundo, provou que é possível atingir resultados extraordinários nos desportos de inverno em Portugal", congratulou-se o presidente da FDI-Portugal.

Para Pedro Flávio, o título mundial de Jéssica Rodrigues é resultado de" um trabalho sério e dedicado da atleta, dos seus treinadores e da federação, numa aposta que tem vindo a fazer no desenvolvimento das suas modalidades em geral e, especificamente, da patinagem de velocidade no gelo.

"Mas é também uma vitória do trabalho em equipa. Hoje, a Francisca Henriques [...] foi fundamental no trabalho conjunto que levou a Jéssica ao título mundial. Na final masculina, saliento também o excelente sexto lugar do Afonso Silva. É assim que queremos continuar a trabalhar e a elevar os desportos de inverno em Portugal", concluiu o responsável federativo.

AMG // PFO

Lusa/Fim