O defesa central, de 25 anos, ainda não participou em nenhum jogo do Sporting de preparação para a época 2022/23, depois de ter sido contratado pelos 'leões' ao Mainz, da Alemanha, por 9,5 milhões de euros (ME), valor que pode subir para 12 ME em função da concretização de alguns objetivos.

O médio uruguaio Manuel Ugarte, que na quarta-feira efetuou tratamento, realizou hoje treino condicionado, na academia do Sporting, em Alcochete, onde o plantel 'leonino' voltará a trabalhar na sexta-feira, sob a orientação do treinador Rúben Amorim, a partir das 10:00.

O Sporting defronta os ingleses do Wolverhampton, treinados pelo português Bruno Lage, no sábado, no Estádio Algarve, em jogo com início às 18:45, o último antes da estreia na I Liga, no estádio do Sporting de Braga, em 07 de agosto.

RPC // PFO

Lusa/Fim