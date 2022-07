"Pedro Porro, com síndrome gripal, voltou a não treinar, assim como Jeremiah St. Juste, devido a uma entorse traumática no tornozelo direito", informou hoje o clube, na sua página oficial, acrescentando que o apronto voltou a contar com os jovens Youssef Chermiti, avançado, e Diogo Travassos, defesa, aos quais se juntou Hevertton Santos, lateral direito.

A formação 'leonina' volta a treinar na segunda-feira, novamente na Academia do clube, em Alcochete.

A partir de 10 de julho, a equipa vice-campeã de futebol inicia o estágio em Lagos, até 20 de julho, e com jogos particulares agendados com Roma e Villarreal, em 14 e 19 de julho, respetivamente, no Estádio Algarve.

Antes, em 13 de julho, os 'leões' defrontam também o vice-campeão belga Union St. Gilloise, mas no Estádio da Belavista, em Lagoa.

Já em Lisboa, o Sporting recebe o Sevilha, em 24 de julho, no troféu Cinco Violinos, em jogo que costuma servir de apresentação aos sócios, e em 30 de julho regressa ao Estádio Algarve para defrontar em mais um particular os ingleses do Wolverhampton.

