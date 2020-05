Em declarações ao canal holandês NOS, Jeffrey Herlings admitiu a hipótese de participar em algumas provas do AMA Motocross antes do reinício do Mundial de MXGP.

No calendário atual do campeonato do mundo, a Rússia será a próxima prova no primeiro fim-de-semana de Agosto. Ora, está previsto o AMA Motocross regressar ao ativo em Julho, daí que o “Bullet” poderia utilizar estas rondas nos EUA como “aquecimento” para o MXGP.

“Talvez faça umas provas de preparação nos EUA mas as primeiras rondas que estavam agendadas já foram adiadas. Por isso, para já não tenho planos além do Mundial de Motocross, que só Deus sabe quando regressa” disse Herlings.

Viajar entre estados norte-americanos será sempre mais simples que entre diferentes países do mundo, por isso será sempre uma grande dúvida se o holandês conseguirá voar para os EUA. Além disso, precisaria que a Red Bull KTM autorizasse essa “aventura” do piloto que atualmente lidera o campeonato de MXGP…

Recordamos que, em 2017, Jeffrey Herlings “esmagou” os americanos no terreno deles, triunfando na última ronda do campeonato AMA Motocross, o Ironman National.

Uma coisa parece certa: o n.º 84 quer voltar às corridas o mais rapidamente possível!

—

(Foto: KTM)