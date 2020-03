Jeffrey Herlings, MXGP, Inglaterra: “Não há nada melhor do que começar com uma vitória” Jeffrey Herlings marcou o arranque da temporada da melhor forma, depois de vencer a primeira ronda do Campeonato do Mundo de Motocross, em Matterley Basin. No entanto, Tim Gajser mostrou-se muito superior na segunda manga o que deixa a dúvida: Quem estará mais forte neste início de época? desporto MotoSport desporto/jeffrey-herlings-mxgp-inglaterra-nao-ha-nada-_5e5fd41299a1bc1980fed513





Jeffrey Herlings marcou o arranque da temporada da melhor forma, depois de vencer a primeira ronda do Campeonato do Mundo de Motocross, em Matterley Basin. No entanto, Tim Gajser mostrou-se muito superior na segunda manga o que deixa a dúvida: Quem estará mais forte neste início de época?

O piloto da Red Bull KTM não podia estar mais satisfeito com a vitória no seu regresso oficial ao MXGP depois de lesão sofrida no ano passado lhe ter prejudicado toda a temporada. Herlings partilhou a sua felicidade nas suas redes sociais dizendo: “Não há nada melhor do que começar com uma vitória”.

Com a sua prestação em Matterley Basin é fácil pensar que o holandês está de regresso à sua boa forma. No entanto, o atraso para Tim Gajser na segunda manga deixou algumas dúvidas sobre a sua real condição física.

É certo que Herlings está, aparentemente, muito mais confortável em cima da moto mas, em termos práticos, ainda parece superior. De realçar ainda que Gajser caiu logo na primeira curva da primeira manga, depois de uma colisão com Jeremy Van Horebeek, incidente este que o atirou, imediatamente, para a 30ª posição.

O azar do piloto da Team HRC acabou por ser a sorte de Jeffrey Herlings, que teve o seu trabalho facilitado com a queda do esloveno. Gajser ainda conseguiu ganhar várias posições, tendo terminado em oitavo, depois de mais uma queda sofrida no final.

A sua prestação incomparável na segunda manga leva a crer que, se não tivesse sido o azar na primeira, o resultado final do Grande Prémio Britânico poderia ter sido bem diferente e, quem sabe, o vencedor poderia ter sido outro.

Relembramos ainda que Tim Gajser já tinha mostrado alguma superioridade logo nos treinos cronometrados de sábado, ao conseguir a pole position para domingo.

Foto: Ana Rita Nunes