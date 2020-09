Jeffrey Herlings, MXGP: “Feliz por sair desta situação a ANDAR”

Jeffrey Herlings escolheu o seu dia de aniversário para partilhar uma mensagem com os seus fãs nas redes sociais sobre a queda sofrida no GP de Faenza que acabou com as suas aspirações ao título de MXGP.