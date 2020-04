Jean-Michel Bayle afetado pelo COVID-19 A lenda francesa do Motocross, Supercross e MotoGP esteve internado com sintomas do novo coronavírus. desporto MotoSport desporto/jean-michel-bayle-afetado-pelo-covid-19_5e8f11fefed2021973b87362





A lenda francesa do Motocross, Supercross e MotoGP esteve internado com sintomas do novo coronavírus.

Num post feito hoje nas redes sociais, Jean-Michel Bayle afirma ter “sintomas ligeiros do COVID-19. Tudo se complicou no meu dia de aniversário porque senti dificuldades respiratórias e tive uma pequena estadia no hospital para avaliar o meu estado de saúde.”

JMB mantém um espírito positivo e acredita que “o pior já passou e, com o devido descanso, tudo deve voltar ao normal.”

No dia 16 de Março, o francês foi um dos primeiros a vir a público pedir que todos os motociclistas deixassem de andar de moto para não correrem risco de acidente que implicasse dar trabalho adicional aos profissionais de saúde nesta altura.

Agora Bayle insiste: “gostava que a situação que estou a viver vos ajudasse a perceber que ninguém está seguro, que devem olhar pela vossa saúde, por respeito aos outros e por respeito aos profissionais de saúde. Sigam escrupulosamente as instruções de confinamento que estão em vigor.”

As melhoras, JMB!

(Foto: Facebook JMB111)