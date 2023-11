Jaume Masia vence corrida de Moto3 e sagra-se campeão mundial

O espanhol Jaume Masia (Leopard) venceu hoje a corrida de Moto3 do Grande Prémio do Qatar, penúltima prova do Mundial de Velocidade em motociclismo, e sagrou-se campeão da categoria mais baixa a uma prova do final.