Sinner, cabeça de série número um, impôs-se a De Minaur por 7-5 e 6-4, em duas horas e seis minutos, assegurando a subida ao terceiro lugar da hierarquia mundial, atrás do sérvio Novak Djokovic e do espanhol Carlos Alcaraz, para se tornar no italiano mais bem classificado no ranking de sempre.

Este foi o 12.º título da carreira do tenista natural de Trentin, de 22 anos, o primeiro desde a vitória no Open da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, em janeiro.

JP // PFO

Lusa/Fim