Na prova de abertura da temporada de clássicas flamengas, Tratnik aproveitou da melhor forma a estratégia da sua equipa para 'partir' a corrida, para triunfar em 4:31.27 horas, no final dos 202,2 quilómetros entre Gent e Ninove, na Bélgica.

Nils Politt terminou a três segundos, depois de se ter isolado com Tratnik, terceiro na última Volta ao Algerve, já dentro dos nove quilómetros finais.

A Visma-Lease a bike dominou a corrida e, com quatro ciclistas no grupo da frente, foi desferindo vários ataques, com Tratnik a ser o beneficiado, para conseguir uma das grandes vitória da sua carreira, a par com um triunfo numa etapa da Volta a Itália de 2020.

O domínio da equipa neerlandesa colocou ainda mais dois ciclistas no top-5, com o belga Wout van Aert em terceiro e o francês Cristophe Laporte em quinto, ambos a oito segundos, tal como o belga Oliver Naesen (Decathlon AG2R La Mondiale), quarto.

Na sua estreia em clássicas do WorldTour, o português António Morgado (UAE Emirates) foi 25.º classificado, a 08 segundos, integrando o pelotão principal, enquanto Rui Oliveira (UAE Emirates) não terminou a corrida.

