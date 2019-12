Jamie McCanney (Dakar 2020): “Todos os dias aprendo algo novo” O mais recente membro da Monster Energy Yamaha Rally Team e antigo Campeão Júnior do EnduroGP, Jamie McCanney, mudou o seu foco para o rally, tendo feito a sua estreia no Rally de Merzouga em abril deste ano. desporto MotoSport desporto/jamie-mccanney-dakar-2020-todos-os-dias_5e00c18918b0b3129029d612





O mais recente membro da Monster Energy Yamaha Rally Team e antigo Campeão Júnior do EnduroGP, Jamie McCanney, mudou o seu foco para o rally, tendo feito a sua estreia no Rally Merzouga em abril deste ano.

Com pouca experiência na disciplina , o britânico confessa que um dos grandes desafios será a navegação. “Eu já fiz alguma navegação mas não o suficiente. Dito isto, sou um principiante nesta questão mas parece que aprendo muito rápido. Eu tento entender o máximo que posso e faço o máximo de perguntas possível. Todos os dias aprendo algo novo”.

McCanney mal teve tempo para descansar, visto que voltou ao Enduro e ao Clássico francês, Trefle Lozerien em Maio, onde terminou na segunda posição, atrás de Josep Garcia.

Desde então Jamie concentrou-se, em grande parte, no Rally, mas uma queda trouxe de volta uma lesão no ombro que exigiu uma cirurgia, dificultando assim a sua preparação para o Dakar 2020.

Apesar deste problema, o piloto diz estar pronto

para o desafio. “É óbvio que voltei recentemente de outra operação séria ao

ombro que me pôs fora da moto durante três meses, explicou McCanney. “Desde

então tenho feito muita reabilitação e fisioterapia e, depois de muito

trabalho, estou de volta à moto. O ombro ainda está um pouco dorido mas quando

o Dakar chegar já deverá estar bom”.

O piloto clarificou ainda que era suposto participar no Dakar sob a alçada de uma equipa satélite. No entanto, foi a sua prestação no Rally Merzouga que lhe valeu o lugar na equipa de fábrica. “É uma oportunidade incrível e abriu-me muitas portas. Basicamente, forneceram-me as ferramentas para ter sucesso e fazer o melhor que posso”.

Como estreante do Dakar, Jamie McCanney está claramente entusiasmado para competir na Arábia Saudita. “Não ter sido capaz de treinar tanto quanto eu queria deixa-me muito mais nervoso do que o normal, mas também torna tudo mais excitante. Treinar para o Rally não é tão simples como ir a algum lado com a moto na parte de trás da carrinha e andar. Não há roadbooks para treinar em casa na Isle of Man ou no Reino Unido, e tenho de ir a Marrocos ou a algum lugar desse género com a equipa. Para que isto aconteça há, claro, há muito planeamento envolvido”.

Foto: shotbybavo