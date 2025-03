Num encontro afetado pela chuva, Mensik derrotou Djokovic, quinto do mundo, por 7-6 (7-4) e 7-6 (7-4), em duas horas e quatro minutos, um triunfo que lhe permitiu subir 30 lugares no ranking, no qual ocupa agora o 24.º posto.

"Não foi a primeira vez que joguei contra o Novak. Não há tarefa mais difícil do que derrotá-lo numa final. Senti-me muito bem, tentei manter-me focado no encontro, como fiz nas rondas anteriores", afirmou.

Aos 19 anos, Mensik é o segundo mais jovem a vencer o torneio de Miami, apenas superado pelo espanhol Carlos Alcaraz, que, em 2022, venceu com 18 anos.

Mensik é também o primeiro checo em 20 anos a conquistar um Masters 1.000, depois de Thomas Berdych em Paris, em 2005, além de ser o quarto tenista a conquistar o seu primeiro título num torneio dessa categoria.

