A etapa portuguesa, organizada pelo Município de Gouveia e a Talentos Objetivos-Clube de Enduro e Recreio, teve o mesmo desfecho da competição de abertura em solo espanhol, com Toni Bou a vencer num dia e Jaime Busto no outro.

Se no sábado a vitória sorriu a Toni Bou, hoje foi a vez de Jaime Busto carimbar um triunfo preso por um escasso ponto.

Os dois pilotos espanhóis estão, agora, empatados na liderança do campeonato, com 74 pontos, seguidos do espanhol Gabriel Marcelli (Montesa), com 58, que hoje foi terceiro.

O espanhol Adam Raga (TRRS) fechou o dia na quarta posição, com 30 pontos de penalização, relegando para o quinto posto o italiano Matteo Grattarola (Vertigo), com 45.

No TrialGP feminino, a britânica e campeã do mundo em título, Emma Bristow (Sherco), repetiu o triunfo alcançado no sábado, batendo a espanhola Berta Abellan (Scorpa) por dois pontos.

Em Trial2, o britânico Billy Green (Scorpa) somou apenas oito pontos de penalização e repetiu a vitória da véspera, enquanto o compatriota Jack Peace (Sherco) foi segundo, com 12.

Na categoria de Trial3, o britânico George Hemingway (Beta) tomou o gosto e voltou a vencer, à semelhança do que sucedeu sábado.

A próxima ronda do Mundial disputa-se no Japão, de 19 a 21 de maio.

AGYR // AJO

Lusa/Fim