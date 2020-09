Chega já este

mês de Outubro ao mercado, a geração 2021 da linha RR Racing criada e

desenvolvida pela Beta. Apresentadas no passado mês de Junho as versões RR

2T-4T, são agora reveladas todas as suas características adequadas às condições

mais extremas.

Este ano, a gama Racing acolhe uma nova adição: a 200cc, contando agora com oito modelos na ‘familia’: 125, 200, 250, 300cc 2T e 350, 390, 430 e 480cc com motor a quatro-tempos.

Os

engenheiros da Beta concentraram-se em desenvolver uma moto de elevadas

prestações, incorporando todos os detalhes estéticos e funcionais, para reduzir

ao máximo o peso e assegurar melhores performances em condições de corrida. A

nova linha RR Racing MY 2021 revela as mesmas características que as motos que

permitiram a Steve Holcombe e Brad Freeman dominar no enduro mundial nos

últimos anos, vencendo diversos títulos sucessivamente.

UMA NOVA 200 2 TEMPOS

Este ano, a gama Racing acolhe uma nova adição: a 200cc, contando agora com oito modelos na ‘familia’: 125, 200, 250, 300cc 2T e 350, 390, 430 e 480cc com motor a quatro-tempos.

Comparada com as respectivas versões ‘standard’, a variante TT destaca-se em diversos aspectos:

Suspensão

– Forquilha Kayaba AOS 48mm com cartucho fechado: estas novas KYB destacam-se pelo cartucho fechado e são reconhecidas mundialmente como sendo topo de gama. A relação próxima entre a Beta e a Kayaba criou um produto de referência com especificações reservadas aos modelos RR. Os componentes internos anodizados minimizam a fricção de deslize, com os habituais ajustes de compressão e retorno permitem encontrar as melhores afinações para todos os momentos. As forquilhas Kayaba asseguram um excelente funcionamento em todas as condições de utilização e facilidade na sua afinação.

–

Amortecedor traseiro ZF 46mm com nova afinação: esta nova afinação permite aos

pilotos retirarem o maior proveito do novo chassis.

– Mesas de

direcção anodizadas a negro

Pré-mistura

De encontro aos desejos dos pilotos que procuram sempre motos mais leves, o departamento de pesquisa e desenvolvimento (R&D) da Beta decidiu mais uma vez deixar de lado o reservatório de mistura automática óleo/gasolina de forma a reduzir o peso global da moto o mais possível. As máquinas dois-tempos RR Racing MY2021 funcionam com pré-mistura óleo/gasolina, reforçando ainda mais os genes ‘racing’ desta versão. O reservatório de mistura pode no entanto ser adquirido e instalado nas motos como acessório.

Uma das versões da gama 350, 390, 430 e 480cc com motor a quatro-tempos

Componentes

especiais

Eixo

dianteiro de extracção rápida: essencial para poupar preciosos segundos durante

uma corrida, melhorando a rapidez da reparação de pneus.

Protectores

de mão Vertigo: solidez, desenho atraente e gráficos incorporados tornam este

acessório indispensável para o fora-de-estrada.

Pneus

Metzeler Six Days: para uma condução fora-de-estrada com confiança. Não é

coincidência estes serem os pneus mais utilizados no Enduro de primeira linha e

também a escolha do pluri-campeão do mundo Steve Holcombe.

Poisa-pés

negros em Ergal: com maior superfície de contacto e dentes em aço para

assegurar aderência total em todas as utilizações. Uma robusta, mas no entanto

mais leve estrutura garante que estes poisa-pés tenham maior durabilidade.

Roda de coroa construída em alumínio anodizado e dentes em aço para assegurar uma perfeita combinação entre ligeireza e durabilidade.

Tensor de

corrente em Ergal vermelho

Assento

racing com porta-documentos

Selector de

caixa e pedal de travão anodizados em negro

Tampas de

óleo de caixa, motor e filtro de óleo em alumínio anodizado vermelho.

Nova câmara

de expansão: melhora a performance em toda a curva de potência, em especial nas

rotações mais elevadas onde maximiza a aceleração (apenas na 125 dois-tempos).

A disponibilidade

é imediata em todos os concessionários e agentes Beta.

Mais informações em Beta Portugal AQUI