"O futebolista espanhol Iván Marcano, jogador do FC Porto, foi submetido, esta quarta-feira, a uma intervenção cirúrgica a uma lesão do pé, realizada pelo cirurgião Niek van Dijk, coordenador da Unidade do Tornozelo da Clínica Espregueira -- Dragão - FIFA Medical Centre of Excellence, apoiado pelo Professor Ricardo Bastos", refere em comunicado.

Na terça-feira, o FC Porto anunciou que o defesa central seria submetido a uma cirurgia para "correção de lesão no pé direito", sem revelar o tempo de paragem previsto.

Marcano, de 34 anos, tem 12 jogos e um golo esta temporada pelo FC Porto.

O jogador espanhol volta a ter problemas físicos, depois de ter falhado praticamente a última época inteira devido a uma lesão grave num joelho.

Formado no Racing Santander, e já depois de uma passagem pelo Olympiacos, da Grécia, e do Rubin Kazan, da Rússia, Marcano chegou ao FC Porto em 2014/15 e passou quatro temporadas nos 'dragões' antes de rumar à Roma.

Após apenas uma temporada em Itália, o defesa espanhol regressou ao FC Porto em 2019/20.

Ao serviço dos 'dragões, Marcano conquistou dois campeonatos e uma Taça de Portugal.

