"A novidade na sessão de trabalho foi o lateral espanhol Iván Fresneda, que já treinou integrado no grupo", revelaram os 'leões' através do seu portal na Internet.

Em novembro do ano passado, o lateral, de 19 anos, contratado no início da época ao Valladolid, foi submetido a uma cirurgia para corrigir uma instabilidade no ombro esquerdo, tendo o próprio jogador revelado na altura que ficaria de fora dos relvados durante "várias semanas".

O último encontro em que participou foi em 09 de novembro, no triunfo sobre os polacos do Rakow (2-1), na fase de grupos da Liga Europa.

O Sporting informou ainda que Paulinho está a contas com uma tendinite pós-traumática no pé direito e Jeremiah St. Juste continua em tratamento.

A equipa lisboeta viaja na quarta-feira de manhã para a Suíça e o treino de adaptação ao relvado sintético do Wankdorf Stadium, em Berna, decorrerá ao final da tarde.

O Sporting defronta o Young Boys na quinta-feira, a partir das 17:45 (hora de Lisboa), em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

DN // MO

Lusa/fim