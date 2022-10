Segundo o sítio oficial da UEFA, Davide Massa arbitrará o jogo do Estádio Vélodrome, marcado para as 17:45 de terça-feira, tendo como auxiliares os compatriotas Filippo Meli e Stefano Alassio, com Davide Ghersini como quarto árbitro.

O também transalpino Paolo Valeri, assistido pelo compatriota Daniele Doveri, será o videoárbitro (VAR) no jogo da terceira jornada do Grupo D, que é comandado precisamente pelos 'leões'.

O Sporting lidera a 'poule' com seis pontos, depois de ter vencido o Eintracht Frankfurt (3-0) na Alemanha e o Tottenham (2-0) em Alvalade, com os franceses a ocuparem o último lugar do grupo, ainda a 'zeros'.

Também na terça-feira, o FC Porto recebe o Bayer Leverkusen, a partir das 20:00, no Estádio do Dragão, num encontro do Grupo B que será arbitrado pelo inglês Anthony Taylor, que terá os compatriotas Gary Beswick e Lee Betts como assistentes e Andrew Madley como quarto-árbitro.

No VAR, estará o também inglês Stuart Attwell, assistido pelo suíço Fedayi San.

Ainda sem pontuar, os 'dragões' são últimos do Grupo B, surpreendentemente liderado pelos belgas do Club Brugge, que na passada jornada impuseram uma pesada derrota por 4-0 aos portistas na visita ao Dragão e somam seis pontos, mais três do que os alemães, que são segundos, e do que o Atlético de Madrid, terceiro.

AMG // AMG

Lusa/Fim