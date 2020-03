ISDE: Seis Dias de Enduro adiados para 2021 devido ao surto de coronavírus Tanto os Seis Dias de Enduro como o Troféu Enduro Vintage foram adiados para 2021 devido ao coronavirus. A competição deveria ter lugar entre o final de agosto e o início de setembro deste ano, na região da Lombardia, em Itália, fortemente afetada pela pandemia. desporto MotoSport desporto/isde-seis-dias-de-enduro-adiados-para-2021_5e81f11b07faa71951667af3





Tanto os Seis Dias de Enduro como o Troféu Enduro Vintage foram adiados para 2021 devido ao coronavirus. A competição deveria ter lugar entre o final de agosto e o início de setembro deste ano, na região da Lombardia, em Itália, fortemente afetada pela pandemia.

A decisão foi tomada pela FIM, pela FMI e pelo comité organizador local dos Seis Dias Internacionais de Enduro 2020 e do Troféu Enduro Vintage da FIM que, devido às restrições em curso devido ao Covid-19, optou por adiar os eventos para o mesmo período em 2021.

O Presidente da FIM, Jorge Viegas, justificou a decisão tomada. “A FIM, juntamente com as restantes partes interessadas, teve de tomar muitas decisões difíceis nas últimas semanas à medida que nos adaptamos à pandemia em curso e ao impacto que esta está a ter em vários países do mundo. Adiar o ISDE não foi uma decisão que tenhamos tomado facilmente, pois sabemos como é importante para pilotos oriundos de um grande número de países e também para as várias federações nacionais. No entanto, graças à cooperação da FMI e do comité organizador local, sentimos que demos o passo certo para sermos justos com todos os interessados e para podermos celebrar uma grande 95ª edição do ISDE em Itália, em 2021”.

O presidente da FMI, Giovanni Copioli, acrescentou ainda que “o adiamento do ISDE para o próximo ano mostra que nos preocupamos com a saúde dos pilotos. Tivemos a oportunidade de receber aquele que é o mais prestigiado evento de Enduro em Itália mas, neste momento, esta é a decisão certa a tomar. Já estamos com os olhos postos no ISDE de 2021 em Itália, um evento que será ainda mais emocionante”.

Falando em nome do comité organizador local, Giorgio Bandoli, Valter Carbone e Edoardo Zucca emitiram uma declaração conjunta dizendo: “Devido à grave situação que ocorreu em território italiano e no mundo, já há algum tempo tínhamos iniciado discussões com a FIM e a FMI para monitorizar a pandemia do coronavírus à medida que ela evoluía. Após as recentes notícias, a decisão partilhada deste adiamento é absolutamente necessária e deve ser feita também em relação às vítimas desta tragédia”.

Este ano iria realizar-se aquela que seria a 95ª edição daquele que continua a ser o evento mais antigo do calendário internacional da FIM. A competição que deveria acontecer nas regiões da Lombardia e Piemonte nesta temporada atrai, todos os anos, várias centenas de pilotos, oriundos de mais de trinta países em todo o mundo. Todos eles têm que se comprometer com extensos planos de viagem e logística com vários meses de antecedência para poderem participar na competição e terá sido esta uma das razões que também terá levado ao adiamento.

A 95ª edição do Seis Dias de Enduro irá ter lugar entre os dias 30 de Agosto e 4 de Setembro de 2021 e a 5ª edição do Troféu Enduro Vintage entre 2 e 4 de Setembro, entre a Lombardia e Piemonte, em Itália.

Foto: ISDE Itália 2020